В Госдуме посоветовали Украине не надеяться на помощь США в борьбе с Россией
Киеву не стоит рассчитывать на помощь американцев в борьбе с Россией. Об этом депутат Госдумы Дмитрий Белик заявил РИА Новости, напомнив, что США не удалось улучшить ситуацию в Афганистане.
До этого экс-глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Киеву под силу остановить Россию только с помощью США. Он добавил, что Вашингтон смог решить задачу борьбы с терроризмом в Афганистане частично. В то же время, по словам Климкина, США не справились с созидательной деятельностью, проиграв «борьбу за новый Афганистан».
Белик отметил, что США уже продемонстрировали, как «остановили» талибов.
«Разрозненные группировки, вооруженные стрелковым оружием, насыпали перца на хвост самой технологичной армии мира», - добавил он.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков также прокомментировал слова бывшего украинского министра иностранных дел. Он посетовал на то, что вместо того, чтобы развивать связи между Россией и Украиной, делается ставка на США и их союзников, передает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,7 млн+41 872 / сут.
Умерли
173 тыс.+1 604 / сут.
Выздоровели
5,9 млн+39 120 / сут.
- В МИД Казахстана заявили о непризнании «Талибана»
- В Минприроды предложили запретить пластиковую посуду и ватные палочки
- Черногория ужесточила условия въезда для иностранцев
- Актер сериала «Полицейский с Рублевки» госпитализирован в Москве
- В Госдуме посоветовали Украине не надеяться на помощь США в борьбе с Россией
- СМИ: Бритни Спирс заподозрили в избиении домработницы
- Росстат подсчитал, сколько стоит собрать первоклассника в школу
- Риелторы предрекли проблемы сдающим квартиры россиянам
- Минприроды запретит смешивать в мусоровозах вторсырье и прочие отходы
- В Москве зарегистрировали минимум смерти из-за COVID-19 за сутки с 14 апреля
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru