Киеву не стоит рассчитывать на помощь американцев в борьбе с Россией. Об этом депутат Госдумы Дмитрий Белик заявил РИА Новости, напомнив, что США не удалось улучшить ситуацию в Афганистане.

До этого экс-глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Киеву под силу остановить Россию только с помощью США. Он добавил, что Вашингтон смог решить задачу борьбы с терроризмом в Афганистане частично. В то же время, по словам Климкина, США не справились с созидательной деятельностью, проиграв «борьбу за новый Афганистан».

Белик отметил, что США уже продемонстрировали, как «остановили» талибов.