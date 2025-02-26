В Госдуме поменяли председателей двух комитетов
Депутат Яна Лантратова стала новым председателем комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
Параллельно Лантратову освободили от должности первого зампредседателя комитета Госдумы по просвещению. На новом посту она сменила депутата Ольгу Тимофееву.
Кроме того, был избран новый глава Комитета по делам национальностей. Им стал депутат Владимир Иванов.
Ранее Совету Госдумы предложили рассмотреть вопрос установления оснований для прекращения депутатских полномочий Юрия Напсо, который отсутствовал в стенах палаты без уважительной причины более 200 дней, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru