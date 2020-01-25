В Госдуме подтвердили прогноз МИД о высылке болгарских дипломатов
Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов обсудил с НСН заявление МИД о подготовке симметричного ответа России на высылку дипломатов из Софии.
Высылкa двух российских дипломaтов из Болгaрии является провокaционным шaгом. Тaкое зaявление было опубликовaно нa сaйте МИД России.
По словaм предстaвителей министерствa, тaкое действие со стороны Болгaрии является откровенно недружественным и противоречит взaимоувaжительному хaрaктеру российско-болгaрских отношений. В зaявлении говорится тaкже, что МИД России остaвляет зa собой прaво нa ответные меры.
Нaпомним, что нaкaнуне, 24 янвaря, влaсти Болгaрии объявили персонaми нон грaтa двух российских дипломaтов, подозревaемых в шпионaже, a министр инострaнных дел Болгaрии Екaтеринa Зaхaрьевa зaявилa о том, что дипломaты, скорее всего, будут выслaны из стрaны.
Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов, обсуждая с НСН заявление МИД РФ о подготовке симметричного ответа, выразил уверенность в том, что он будет.
«Да, высылки (болгарских дипломатов из России – прим. НСН) ожидать стоит. Ничего другого международная практика не придумала. Все, кто высылает наших дипломатов, получает аналогичный ответ. Были редкие случаи, когда мы от этого воздерживались. Напомню, как дипломатический кризис спровоцировал Обама (Барак, экс-президент США – прим. НСН), выслав большую группу наших дипломатов. Россия рассчитывала, что Трамп (Дональд, действующий американский лидер – прим. НСН) развернет ситуацию в другую сторону, но он по ряду причин этого не сделал, и мы тогда выслали еще большую группу американских дипломатов из России. В случае с Болгарией я уверен, что скоро мы услышим конкретные фамилии людей, которые покинут нашу страну», - заявил сенатор.
Андрей Климов отметил, что Болгария приняла решение о начале дипломатического скандала с Россией не самостоятельно. По мнению сенатора, ей помогли из вашингтонского Белого дома.
«Все это происходит в Болгарии под нажимом американцев. Они в свое время требовали арестовать Николая Малинова, руководителя Национального движения «Русофилы». Они же потом возмущались, что болгарский суд отпустил Малинова в Россию для вручения ему президентом Путиным в Кремле ордена Дружбы (4 ноября 2019 года – прим. НСН). Они же обвиняли российских дипломатов в, якобы, участии в «малиновском» шпионаже. Сейчас новая история… В Болгарии уже много десятилетий подряд ЦРУ свое гнездо плетет. Жалко, что наши попытки вести с Болгарией цивилизованный равноправный диалог натыкаются на подобные инциденты. Лично я связываю их еще с предстоящими в Болгарии парламентскими выборами, где одна из сторон пытается по русофобской кальке «накрутить» какой-нибудь шпионский скандал. У них это плохо получается, вот они и экспериментируют с разного рода высылками», - отметил эксперт.
Ранее профессор кафедры госуправления и национальной безопасности Дипакадемии МИД Иван Сурма усомнился в эфире НСН в достоверности статьи в The Washington Post о резкой негативной реакции Трампа на высылку 60 российских дипломатов из США. Эксперт назвал «показным сливом» сообщения американских СМИ о возмущении Трампа.
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