В Болгарии увидели Крым как центр движения за мир и безопасность в Черноморско-Балканском регионе

Мурадов подчеркнул, что Черноморско-Балканский регион таит большие вызовы и опасности. «Постоянные заходы кораблей, учения, в том числе военно-морские, провокации в Керченском проливе, резкое обострение напряжённости на Балканах, последние столкновения в Косово, очень сложные переплетения между Балканскими государствами – много сложных узлов, которые могут в определённый момент превратиться в детонатор локальных конфликтов (а они имеют свойство перерастать в глобальные».

Ранее НСН рассказала, что команда Владимира Зеленского готовит стратегию «возвращения Крыма». Президент Украины обсудит её с высокопоставленными чиновниками Евросоюза и НАТО.

Член Совета Федерации РФ от Крыма Сергей Цеков в беседе с НСН заявил, что визит Зеленского в Брюссель не поможет в решении крымского вопроса. По его словам, Украина интересует Запад только с целью дискредитации России, поэтому максимум, чего позволит добиться такая стратегия - заморозить ситуацию.

«Кто им там поможет? Как источник напряженности в отношениях с Россией они нужны. Как страна-сосед, которая всячески стремится дискредитировать Россию нужны. А помогать им в том, чтобы Крым вернулся в состав Украины, они не будут. Хотя будут что-то делать, предлагать какие-то шаги, санкции у них есть. Все это будет, но это пустое. Народ Украины, на мой взгляд, ждет уже реальных политиков, которые реально оценивают ситуацию и предлагают решение проблем. А то, что он (Владимир Зеленский, прим. НСН) говорит, усугубит, точнее, просто заморозит ситуацию, в которой они по-прежнему будут орудием в руках западных государств. С одной стороны тень на плетень наводят: все-таки продолжают угождать меньшей части народа Украины, которая хотела бы, чтобы Крым вернулся Украине. Это, в частности, те избиратели, которые голосовали за Порошенко, на мой взгляд. И продолжают идти дорогой, которую он топтал и протоптал. Чувствуется отсутствие реальных политиков, которые объективно оценивают ситуацию в отношениях между Россией и Украиной, ситуацию с Крымом и понимают, что никаких шансов у Украины вернуть Крым нет», - заявил сенатор.









