В Болгарии увидели Крым как центр движения за мир и безопасность в Черноморско-Балканском регионе
Международное движение за мир и безопасность в Черноморско-Балканском регионе предложил создать глава Движения русофилов Болгарии Николай Малинов в ходе V Международного Ливадийского форума, сообщает КИА. По его мнению, крымский полуостров мог бы стать центром этого движения.
Постоянный Представитель Республики Крым при Президенте России Георгий Мурадов считает эту идею очень актуальной, пишет «Крымская газета».
Мурадов подчеркнул, что Черноморско-Балканский регион таит большие вызовы и опасности. «Постоянные заходы кораблей, учения, в том числе военно-морские, провокации в Керченском проливе, резкое обострение напряжённости на Балканах, последние столкновения в Косово, очень сложные переплетения между Балканскими государствами – много сложных узлов, которые могут в определённый момент превратиться в детонатор локальных конфликтов (а они имеют свойство перерастать в глобальные».
Ранее НСН рассказала, что команда Владимира Зеленского готовит стратегию «возвращения Крыма». Президент Украины обсудит её с высокопоставленными чиновниками Евросоюза и НАТО.
Член Совета Федерации РФ от Крыма Сергей Цеков в беседе с НСН заявил, что визит Зеленского в Брюссель не поможет в решении крымского вопроса. По его словам, Украина интересует Запад только с целью дискредитации России, поэтому максимум, чего позволит добиться такая стратегия - заморозить ситуацию.
«Кто им там поможет? Как источник напряженности в отношениях с Россией они нужны. Как страна-сосед, которая всячески стремится дискредитировать Россию нужны. А помогать им в том, чтобы Крым вернулся в состав Украины, они не будут. Хотя будут что-то делать, предлагать какие-то шаги, санкции у них есть. Все это будет, но это пустое. Народ Украины, на мой взгляд, ждет уже реальных политиков, которые реально оценивают ситуацию и предлагают решение проблем. А то, что он (Владимир Зеленский, прим. НСН) говорит, усугубит, точнее, просто заморозит ситуацию, в которой они по-прежнему будут орудием в руках западных государств. С одной стороны тень на плетень наводят: все-таки продолжают угождать меньшей части народа Украины, которая хотела бы, чтобы Крым вернулся Украине. Это, в частности, те избиратели, которые голосовали за Порошенко, на мой взгляд. И продолжают идти дорогой, которую он топтал и протоптал. Чувствуется отсутствие реальных политиков, которые объективно оценивают ситуацию в отношениях между Россией и Украиной, ситуацию с Крымом и понимают, что никаких шансов у Украины вернуть Крым нет», - заявил сенатор.
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