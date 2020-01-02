В Госдуме ответили спикеру парламента Эстонии насчет «советской оккупации»

Заявление спикера парламента Эстонии Хенна Пыллуааса, который в своем новогоднем обращении обвинил Россию в нарушении Тартуского мирного договора 1920 года, подрывает усилия по заключению нового пограндоговора. Такую оценку дал действиям эстонского спикера председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, сообщает «Интерфакс».

По мнению российского парламентария, заявление Пыллуааса неприемлемо и возвращает Москву и Таллин на 15 лет назад — к 2005 году. Также Слуцкий назвал ересью высказывание о «советской оккупации» Эстонии.

«Эстония продолжает заниматься исторической ересью, твердя бесконечные мантры о «советской оккупации». Мы никогда не признаем такой трактовки», - высказался Слуцкий в своем Twitter.