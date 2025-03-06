Парламентарий назвал это истерикой. Шеремет указал, что Франция не раз угрожала России, посылая свои войска на Москву. Отмечается, что Макрон пытается разжечь русофобию, чтобы оспорить экономически слабую Германию и стать единоличным лидером Евросоюза.

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что президент Франции навсегда исчезнет в мае 2027 года и его не спохватятся, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

