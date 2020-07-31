В Госдуме оценили заявление британского министра о «значительной угрозе» России
Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков отреагировал на заявление министра по вопросам обороны Великобритании Аннабель Голди. Она, напомним, заявила, что ведомство продолжает считать Россию государством, представляющим «значительную угрозу».
Новиков подчеркнул, что не стоит удивляться подобным высказываниям и забывать о фундаментальных вещах, к примеру, о том, что Великобритания является активным членом НАТО. Парламентарий также заявил, что не стоит «питать иллюзий» по поводу любой из стран, являющихся членами альянса, отмечает RT. Кроме того, по словам Дмитрия Новикова, в Европе именно Британия «всегда наиболее энергично проводила интересы США», отмечает Газета.ру.
А ранее Великобритания, Канада и США практически одновременно заявили о попытках хакеров, связанных с Россией, украсть сведения о разработке вакцины от коронавируса. В кибернетических атаках и взломах подозревают группировку APT29, также известная как Cozy Bear.
В течение этого года APT29 атаковала разные организации, связанные с разработкой вакцины в Канаде, США и Великобритании. Об этом говорится в совместном заявлении Национального центра кибербезопасности Великобритании, Центра безопасности коммуникаций Канады и Агентства кибербезопасности и защиты инфраструктуры США.
Они предположили, что хакеры, скорее всего, старались похитить информацию о создании и тестировании вакцин от коронавируса. Причём, конкретики не было предоставлено. Не названы организации, ставшие объектами атаки, а также не уточняется, сумели ли взломщики что-либо украсть.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru