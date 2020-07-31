В Госдуме оценили заявление британского министра о «значительной угрозе» России

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков отреагировал на заявление министра по вопросам обороны Великобритании Аннабель Голди. Она, напомним, заявила, что ведомство продолжает считать Россию государством, представляющим «значительную угрозу».

Новиков подчеркнул, что не стоит удивляться подобным высказываниям и забывать о фундаментальных вещах, к примеру, о том, что Великобритания является активным членом НАТО. Парламентарий также заявил, что не стоит «питать иллюзий» по поводу любой из стран, являющихся членами альянса, отмечает RT. Кроме того, по словам Дмитрия Новикова, в Европе именно Британия «всегда наиболее энергично проводила интересы США», отмечает Газета.ру.