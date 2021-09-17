В Госдуме оценили возможный визит Нуланд в Россию

Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков заявил, что отношения между Россией и США находятся на крайне невысоком уровне, сообщает NEWS.ru.

По его словам, возможный визит госсекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд в РФ, может стать своего рода продолжением диалога между Москвой и Вашингтоном, который в Женеве начали президенты Владимир Путин и Джо Байден.

«Всё будет зависеть от динамики сотрудничества Москвы и Вашингтона. На него могут повлиять самые разные факторы», - отметил политик.

Парламентарий считает, что одна из тем, которые могут обсудить Нуланд и российские дипломаты - ситуация в Афганистане.

Ранее в СМИ появилась информация, что Россия и США согласовывают возможность визита в Москву заместителя госсекретаря Соединенных Штатов по политическим вопросам Виктории Нуланд.

