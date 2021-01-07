Республиканцы выдвинули возражения по утверждению итогов голосования в Пенсильвании

Конгрессмены от Республиканской партии США подали на совместном заседании Конгресса США проект на утверждение голосов выборщиков в штате Пенсильвания. Трансляция заседания проходит в прямом эфире на телеканале NBC.

Против утверждения результатов выборов выступил член Палаты представителей Скотт Перри и сенатор Джош Хоули.

Конгресс США утвердил голоса выборщиков от штата Джорджия

Председательствующий на сессии вице-президент Майкл Пенс принял возражение и приостановил утверждение голосов выборщиков в оставшихся штатах. Обе палаты Конгресса удалятся для рассмотрения протеста и голосования.



Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости / Григорий Дубовицкий
ТЕГИ:Выборы Президента СШАКонгресс США
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры