Республиканцы выдвинули возражения по утверждению итогов голосования в Пенсильвании
Конгрессмены от Республиканской партии США подали на совместном заседании Конгресса США проект на утверждение голосов выборщиков в штате Пенсильвания. Трансляция заседания проходит в прямом эфире на телеканале NBC.
Против утверждения результатов выборов выступил член Палаты представителей Скотт Перри и сенатор Джош Хоули.
Председательствующий на сессии вице-президент Майкл Пенс принял возражение и приостановил утверждение голосов выборщиков в оставшихся штатах. Обе палаты Конгресса удалятся для рассмотрения протеста и голосования.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru