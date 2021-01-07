Республиканцы выдвинули возражения по утверждению итогов голосования в Пенсильвании

Конгрессмены от Республиканской партии США подали на совместном заседании Конгресса США проект на утверждение голосов выборщиков в штате Пенсильвания. Трансляция заседания проходит в прямом эфире на телеканале NBC.

Против утверждения результатов выборов выступил член Палаты представителей Скотт Перри и сенатор Джош Хоули.