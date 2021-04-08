В Госдуме отреагировали на сообщения о новых санкциях против «Северного потока — 2»

Новые санкции США против газопровода "Северный поток — 2" продемонстрируют неготовность наладить конструктивные отношения с Россией, считает Первый зампред комитета Госдумы РФ по экономической политике Владимир Гутенев.

«Мы видим целый ряд предпосылок для ужесточения противостояния, и порой возникает ощущение, что наша готовность к смягчению переговорной позиции провоцирует наших контрагентов к новым шагам», заявил политик в беседе с RT. Он считает, что на любые санкции нужно давать симметричный ответ. При этом Гутенев уверен, что проект "Северный поток — 2" будет завершен, а его реализация зависит от политической воли России и ее партнеров, в первую очередь Германии, которая, по мнению политика, все более активно обретает политическую независимость.

Ранее американские СМИ сообщили, что Минюст США утвердил два пакета санкций против газопровода "Северный поток — 2", однако окончательное решение пока не принято.

Ранее зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» обвинил США в попытке сделать Россию «полунищей».

