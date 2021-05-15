В Госдуме отреагировали на комментарий Климкина о превращении Украины в «антипод» России после слов Путина
Депутат Госдумы Руслан Бальбек высказал отношение к выступлению экс-главы украинского МИД Павла Климкина, который опасается после слов российского лидера Владимира Путина, что Украину постепенно превращают в «антипод» России. Точку зрения российского законодателя публикует RT.
«Сегодня украинская власть занимает откровенно враждебную позицию по отношению к России, а любое инакомыслие подавляет репрессиями и запугиваниями. Что же нам теперь, партнёрами их называть?» - отметил парламентарий.
Бальбек обратил внимание, что возможными жесткими ответными мерами России, на которые обратил внимание Климкин, Киев грозит всему миру последние несколько лет.
«Экс-министр Климкин в очередной раз решил показать себя «мощным аналитиком»... При всей напряжённости наших отношений с Украиной мы были бы рады, если бы официальный Киев обозначил готовность к диалогу. Нам есть о чём поговорить, и в этом разговоре можно было бы убрать те проблемы, которые не решаются уже семь лет. Нужна лишь добрая воля украинских политиков», - заявил парламентарий.
Напомним, 14 мая в ходе совещания с членами Совета безопасности президент России Владимир Путин заявил, что Украину превращают в «анти-Россию».
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