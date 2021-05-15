В Госдуме отреагировали на комментарий Климкина о превращении Украины в «антипод» России после слов Путина

«Сегодня украинская власть занимает откровенно враждебную позицию по отношению к России, а любое инакомыслие подавляет репрессиями и запугиваниями. Что же нам теперь, партнёрами их называть?» - отметил парламентарий.

Бальбек обратил внимание, что возможными жесткими ответными мерами России, на которые обратил внимание Климкин, Киев грозит всему миру последние несколько лет.

«Экс-министр Климкин в очередной раз решил показать себя «мощным аналитиком»... При всей напряжённости наших отношений с Украиной мы были бы рады, если бы официальный Киев обозначил готовность к диалогу. Нам есть о чём поговорить, и в этом разговоре можно было бы убрать те проблемы, которые не решаются уже семь лет. Нужна лишь добрая воля украинских политиков», - заявил парламентарий.

Напомним, 14 мая в ходе совещания с членами Совета безопасности президент России Владимир Путин заявил, что Украину превращают в «анти-Россию».

