В Госдуме отреагировали на комментарий Климкина о превращении Украины в «антипод» России после слов Путина

Депутат Госдумы Руслан Бальбек высказал отношение к выступлению экс-главы украинского МИД Павла Климкина, который опасается после слов российского лидера Владимира Путина, что Украину постепенно превращают в «антипод» России. Точку зрения российского законодателя публикует RT.

Климкин прокомментировал слова Путина о превращении Украины в антипод РФ

«Сегодня украинская власть занимает откровенно враждебную позицию по отношению к России, а любое инакомыслие подавляет репрессиями и запугиваниями. Что же нам теперь, партнёрами их называть?» - отметил парламентарий.

Бальбек обратил внимание, что возможными жесткими ответными мерами России, на которые обратил внимание Климкин, Киев грозит всему миру последние несколько лет.

«Экс-министр Климкин в очередной раз решил показать себя «мощным аналитиком»... При всей напряжённости наших отношений с Украиной мы были бы рады, если бы официальный Киев обозначил готовность к диалогу. Нам есть о чём поговорить, и в этом разговоре можно было бы убрать те проблемы, которые не решаются уже семь лет. Нужна лишь добрая воля украинских политиков», - заявил парламентарий.

Напомним, 14 мая в ходе совещания с членами Совета безопасности президент России Владимир Путин заявил, что Украину превращают в «анти-Россию».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Владимир ПутинПавел КлимкинУкраинаГосдума
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры