Климкин прокомментировал слова Путина о превращении Украины в антипод РФ
Слова президента России Владимира Путина о превращении Украины в «анти-Россию» не стоит недооценивать. Таким мнением поделился экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин на своей странице в Facebook.
Ранее Путин заявил, что Украину превращают в российский антипод, «в какую-то анти-Россию». Российский лидер подчеркнул, что это вызывает сожаление, добавив, что из Киева регулярно приходят новости, заставляющие задуматься о собственной безопасности.
По мнению Климкина, слова российского президента — «не очередная находка спичрайтеров». Бывший глава украинского МИД отметил, что Путин говорит об Украине как об антиподе и постоянном источнике проблем РФ.
«Именно такой лексики он еще не применял. Ответ Кремля будет асимметричным и очень жестким», — считает Климкин.
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