Климкин прокомментировал слова Путина о превращении Украины в антипод РФ

Ранее Путин заявил, что Украину превращают в российский антипод, «в какую-то анти-Россию». Российский лидер подчеркнул, что это вызывает сожаление, добавив, что из Киева регулярно приходят новости, заставляющие задуматься о собственной безопасности.

По мнению Климкина, слова российского президента — «не очередная находка спичрайтеров». Бывший глава украинского МИД отметил, что Путин говорит об Украине как об антиподе и постоянном источнике проблем РФ.

«Именно такой лексики он еще не применял. Ответ Кремля будет асимметричным и очень жестким», — считает Климкин.

