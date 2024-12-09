В Госдуме отложили ратификацию протокола о торговле с Абхазией

Совет Госдумы принял решение отложить ратификацию протокола к соглашению о режиме торговли с Абхазией. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в нижней палате парламента.

Собеседник уточнил, что перенос связан с событиями в Абхазии, где ранее вспыхнули протесты против подписанного с Россией соглашения об инвестициях.