В Госдуме отложили ратификацию протокола о торговле с Абхазией
Совет Госдумы принял решение отложить ратификацию протокола к соглашению о режиме торговли с Абхазией. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в нижней палате парламента.
Собеседник уточнил, что перенос связан с событиями в Абхазии, где ранее вспыхнули протесты против подписанного с Россией соглашения об инвестициях.
Этот документ, заключенный 30 октября, должен был регулировать реализацию совместных проектов. Однако оппозиция утверждала, что соглашение может повлиять на рост цен на жилье и создать угрозу для малого и среднего бизнеса.
15 ноября протестующие взяли штурмом правительственные здания в Сухуме, что привело к отставке президента Аслана Бжания. На фоне беспорядков были назначены досрочные выборы главы республики, которые состоятся 15 февраля, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru