В Госдуме отложили ратификацию протокола о торговле с Абхазией

Совет Госдумы принял решение отложить ратификацию протокола к соглашению о режиме торговли с Абхазией. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в нижней палате парламента.

Собеседник уточнил, что перенос связан с событиями в Абхазии, где ранее вспыхнули протесты против подписанного с Россией соглашения об инвестициях.

В Россию снова начали ввозить мандарины из Абхазии

Этот документ, заключенный 30 октября, должен был регулировать реализацию совместных проектов. Однако оппозиция утверждала, что соглашение может повлиять на рост цен на жилье и создать угрозу для малого и среднего бизнеса.

15 ноября протестующие взяли штурмом правительственные здания в Сухуме, что привело к отставке президента Аслана Бжания. На фоне беспорядков были назначены досрочные выборы главы республики, которые состоятся 15 февраля, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:АбхазияРоссияГосдума

Горячие новости

Все новости

партнеры