В Госдуме осудили реакцию НАТО на предложение России о РСМД

Отказ НАТО от российского предложения о моратории на размещение ракет средней и меньшей дальности не стал сюрпризом для Москвы. С таким заявлением выступил замминистра иностранных дел страны Александр Грушко, пишет ТАСС. В МИД РФ отметили, что ждут от НАТО «более существенную реакцию». Ранее представитель Североатлантического альянса Оана Лунгеску подтвердила получение письма от президента Владимира Путина с предложением ввести мораторий на размещение РСМД в Европе и других регионах. По ее словам, Альянс слышал это предложение и раньше, но «оно не заслуживает доверия», так как Россия уже развернула ракету SSC-8 якобы в нарушение договора.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов в эфире НСН назвал голословными обвинения в адрес России со стороны НАТО (слушайте аудио).