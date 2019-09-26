В Госдуме осудили реакцию НАТО на предложение России о РСМД
Первый зампред комитета Госдумы по обороне заявил в эфире НСН, что обвинения России в нарушении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности голословны.
Отказ НАТО от российского предложения о моратории на размещение ракет средней и меньшей дальности не стал сюрпризом для Москвы. С таким заявлением выступил замминистра иностранных дел страны Александр Грушко, пишет ТАСС. В МИД РФ отметили, что ждут от НАТО «более существенную реакцию». Ранее представитель Североатлантического альянса Оана Лунгеску подтвердила получение письма от президента Владимира Путина с предложением ввести мораторий на размещение РСМД в Европе и других регионах. По ее словам, Альянс слышал это предложение и раньше, но «оно не заслуживает доверия», так как Россия уже развернула ракету SSC-8 якобы в нарушение договора.
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов в эфире НСН назвал голословными обвинения в адрес России со стороны НАТО (слушайте аудио).
«Не Россия выходила из этого договора, а в первую очередь Соединенные Штаты Америки вышли из договора и закрыли за собой дверь. Россия не выходила из этого договора, президент только приостановил выполнение Российской Федерацией действие этого договора. Мы все-таки двери оставили открытые для возможного диалога. И эти обвинения со стороны Соединенных Штатов Америки и их вассалов по НАТО голословны. Эти ракеты, которые США уже попытались испытать, так быстро не создаются, мы же понимаем, что когда еще договор ДРСМД был жив, наверное, американская сторона втайне от Российской Федерации не только разрабатывала это, но и создала, и приступила к практическим испытаниям», — заметил парламентарий.
Напомним, что Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заключенный в 1987 году между СССР и США, утратил силу в начале августа этого года. При этом Москва и Вашингтон возложили ответственность за прекращение договора друг на друга.
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