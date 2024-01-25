Госдума приняла в I чтении закон о запрете треш-стримов

Так, теперь за треш-стримы предусматривается штраф до 700 тысяч рублей. При этом отягчающим обстоятельством станет умышленное совершение преступления с последующей публичной демонстрацией в интернете.

Напомним, пакет проектов, предусматривающих административную и уголовную ответственность для треш-стримеров, внесла группа депутатов, в том числе глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев.

Ранее спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявил, что Госдума во время весенней сессии в приоритетном порядке рассмотрит законопроекты о запрете так называемых треш-стримов, отмечает RT.

