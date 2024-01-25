Госдума приняла в I чтении закон о запрете треш-стримов
Госдума приняла в I чтении два законопроекта о наказании за треш-стримы.
Так, теперь за треш-стримы предусматривается штраф до 700 тысяч рублей. При этом отягчающим обстоятельством станет умышленное совершение преступления с последующей публичной демонстрацией в интернете.
Напомним, пакет проектов, предусматривающих административную и уголовную ответственность для треш-стримеров, внесла группа депутатов, в том числе глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев.
Ранее спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявил, что Госдума во время весенней сессии в приоритетном порядке рассмотрит законопроекты о запрете так называемых треш-стримов, отмечает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Новак: экспорт российского трубопроводного газа вырастет до 108 млрд «кубов»
- Минобороны РФ сообщило о 91 сбитом за сутки БПЛА в зоне СВО
- Центробанк Турции поднял учетную ставку до 45% годовых
- Саратовский губернатор сравнил отпуск чиновников с дезертирством
- СМИ: Венгрия не будет препятствовать созданию фонда военной помощи Украине
- Госдума приняла в I чтении закон о запрете треш-стримов
- На месте крушения Ил-76 нашли фрагменты ракеты
- Аренда однокомнатных квартир в Москве может подорожать еще на 15%
- Показ новой комедии с Юрием Стояновым начнется в онлайн-кинотеатрах с 29 февраля
- Ещё одно уголовное дело открыто в Петербурге после наезда автобуса на людей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru