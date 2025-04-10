В Госдуме объяснили, почему Трамп отложил введение пошлин

Глава США Дональд Трамп не испугался последствий от введения им пошлин, а просто прислушался к мнению союзников и взял паузу, рассказал депутат Госдумы Олег Савченко. Его слова приводит «Газета.Ru».

Савченко подчеркнул, что Трамп склонен к принятию эмоциональных решений, а последствия таких резких и масштабных шагов, как введение высоких пошлин почти против всех торговых партнеров, предугадать очень сложно.

Впадают в панику: Трамп объяснил решение отложить введение торговых пошлин

Депутат уверен, что политик временно приостановил дополнительные импортные пошлины, так как услышал мнение своих союзников. Негативная реакция и обвал рынка – это то, чего все-таки администрации США хотелось бы избежать.

Ранее Трамп сообщил, что США увеличивают пошлины на товары из Китая до 125% на фоне обострения торгового противостояния между Вашингтоном и Пекином, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / EPA / JIM LO SCALZO
ТЕГИ:ТрампТорговые Пошлины

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