В Госдуме объяснили, почему Трамп отложил введение пошлин

Глава США Дональд Трамп не испугался последствий от введения им пошлин, а просто прислушался к мнению союзников и взял паузу, рассказал депутат Госдумы Олег Савченко. Его слова приводит «Газета.Ru».

Савченко подчеркнул, что Трамп склонен к принятию эмоциональных решений, а последствия таких резких и масштабных шагов, как введение высоких пошлин почти против всех торговых партнеров, предугадать очень сложно.