В Госдуме объяснили, почему Трамп отложил введение пошлин
Глава США Дональд Трамп не испугался последствий от введения им пошлин, а просто прислушался к мнению союзников и взял паузу, рассказал депутат Госдумы Олег Савченко. Его слова приводит «Газета.Ru».
Савченко подчеркнул, что Трамп склонен к принятию эмоциональных решений, а последствия таких резких и масштабных шагов, как введение высоких пошлин почти против всех торговых партнеров, предугадать очень сложно.
Депутат уверен, что политик временно приостановил дополнительные импортные пошлины, так как услышал мнение своих союзников. Негативная реакция и обвал рынка – это то, чего все-таки администрации США хотелось бы избежать.
Ранее Трамп сообщил, что США увеличивают пошлины на товары из Китая до 125% на фоне обострения торгового противостояния между Вашингтоном и Пекином, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru