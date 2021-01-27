Толстой попросил оградить российскую делегацию от хамства Украины в ПАСЕ

Вице-спикер Госдумы и Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), глава российской делегации Петр Толстой попросил оградить парламентариев из РФ «от хамства украинских коллег», передаёт РИА Новости.

В ходе дебатов вокруг возможного отравления оппозиционера Алексея Навального член делегации Украины Алексей Гончаренко заявил, что Навального арестовали незаконно, а президент России Владимир Путин возвращает страну «во времена сталинизма». Кроме того, украинский делегат высказался о том, что в ходе акций 23 января несовершеннолетних «бил Путин», а Россия стала «пугалом для всего мира».

В свою очередь, Толстой обратился к председателю сессии, отметив, что в ПАСЕ обсуждается серьёзный доклад.

«Я попрошу вас оградить нас, нашу делегацию от хамства наших украинских коллег. Недопустимо в этом зале применять такие выражения, которые использовал господин Гончаренко», — подчеркнул Толстой.

