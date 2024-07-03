В Госдуме обозначили условия возврата России в ПА ОБСЕ

Россия не собирается полностью выходить из Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, а оставляет за собой возможность возвратиться, если политическая ситуация измениться в лучшую сторону. Такую позицию NEWS.ru обозначил депутат Государственной думы Александр Толмачев.

В Госдуме приняли заявление о приостановке участия России в работе ПА ОБСЕ

Он утверждает, что в нынешних условиях в рамках ОБСЕ невозможна нормальная дискуссия, где выслушиваются аргументы всех сторон. Толмачёв также считает, что существование Парламентской ассамблеи ОБСЕ без Москвы теряет смысл.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», депутаты Госдума 3 июля приняли заявление о приостановке участия делегации Федерального собрания РФ в работе Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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