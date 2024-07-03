В Госдуме обозначили условия возврата России в ПА ОБСЕ

Он утверждает, что в нынешних условиях в рамках ОБСЕ невозможна нормальная дискуссия, где выслушиваются аргументы всех сторон. Толмачёв также считает, что существование Парламентской ассамблеи ОБСЕ без Москвы теряет смысл.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», депутаты Госдума 3 июля приняли заявление о приостановке участия делегации Федерального собрания РФ в работе Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

