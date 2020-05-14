В Госдуме не исключили объединение Тюменской области, ХМАО и ЯНАО в 2021 году

Депутат Госдумы от Тюменской области Павел Дорохин заявил о возможности объединения Тюменской области, ХМАО и ЯНАО в 2021 году. Об этом сообщает РИА Новости.

Ограничения в Тюменской области продлили до лета

По словам Дорохина, 2021 год является реальным сроком выноса на голосование объединение областей в единую Тюменскую область. Он подчеркнул, что объединение стало бы логичным и выгодным для всех областей, как с экономической, так и с управленческой стороны.

Дорохин также напомнил, что до разделения в 90-е годы Большая Тюменская область работала как «единый механизм». По мнению депутата, воссоединение субъектов позволит вернуться к тому, что уже наработано. Согласно прогнозам депутата, за эту инициативу должно выступить большинство.



Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ХМАОГосдума
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры