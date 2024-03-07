В Госдуме назвали вызовом появление авиации НАТО над Черным морем

Появление боевой авиации стран-членов Североатлантического альянса над Черным морем является вызовом для Москвы, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление депутата Госдумы от Крыма Леонида Ивлева.

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Так он отреагировал на появление над акваторией истребителя «Тайфун» в сопровождение американского разведывательного самолета. Парламентарий считает, что количество таких полетов в будущем будет увеличиваться. При этом появление боевой авиации НАТО над Черным морем обречено на провал.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что российский истребитель Су-30 сопроводил три британских самолёта над акваторией Чёрного моря, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:НАТОЧерное МореГосдума

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