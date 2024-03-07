В Госдуме назвали вызовом появление авиации НАТО над Черным морем
Появление боевой авиации стран-членов Североатлантического альянса над Черным морем является вызовом для Москвы, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление депутата Госдумы от Крыма Леонида Ивлева.
Так он отреагировал на появление над акваторией истребителя «Тайфун» в сопровождение американского разведывательного самолета. Парламентарий считает, что количество таких полетов в будущем будет увеличиваться. При этом появление боевой авиации НАТО над Черным морем обречено на провал.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что российский истребитель Су-30 сопроводил три британских самолёта над акваторией Чёрного моря, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Госдуме назвали вызовом появление авиации НАТО над Черным морем
- Путин: Традиционные ценности - фундамент бытия
- Диетолог рассказал об опасности просроченного пива
- Президент Грузии Зурабишвили оценила идею введения виз для россиян
- Спецборт МЧС доставит в Туву оборудование для ТЭЦ после взрыва
- Глава делегации Гаврилов: Запад виноват в расстреле российских пленных
- СМИ: ВС России уничтожают дорогостоящие Abrams дронами за 500 долларов
- Старовойт: В Курской области объявлена ракетная опасность
- Путин заявил, что люди в Донбассе ждали помощи России
- Житель Германии сделал 217 прививок от коронавируса без побочных эффектов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru