В Госдуме назвали вызовом появление авиации НАТО над Черным морем

Так он отреагировал на появление над акваторией истребителя «Тайфун» в сопровождение американского разведывательного самолета. Парламентарий считает, что количество таких полетов в будущем будет увеличиваться. При этом появление боевой авиации НАТО над Черным морем обречено на провал.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что российский истребитель Су-30 сопроводил три британских самолёта над акваторией Чёрного моря, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

