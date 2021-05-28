ФСБ РФ: США ставят под сомнение территориальную целостность России

По его словам, в соответствии с законодательством России и международными нормами, государственная граница в морских пространствах определяется по внешней границе территориальных вод, расстояние которых в большинстве случаев составляет 12 морских миль от берега. При этом исключительная экономическая зона является районом, находящимся за пределами территориальных вод, и не превышает 200 морских миль.

Кулишоав отметил, что правила распространяются на так называемые исторические заливы. К ним относится залив Петра Великого.

Напомним, 24 ноября 2020 года в заливе Петра Великого в Японском море эсминец ВМС США «Джон Маккейн» на два километра зашёл за линию морской границы России. Большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота «Адмирал Виноградов» сделал предупреждение американскому кораблю, после чего тот отправился в нейтральные воды.

