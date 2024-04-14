CNN: Израиль начал подготовку к ответу на атаку Ирана
Израиль ответит на атаку со стороны Ирана в ночь на 14 апреля, передает телеканал CNN со ссылкой на источник в Тель-Авиве.
По информации телеканала, власти Израиля начали обсуждать масштаб ответа. Вопрос поднимут на воскресном заседании военного кабинета министров страны.
Как пишет портал Ynet, один из вариантов ответа - нанесение удара по ядерным объектам Ирана. При этом отмечается, что Израиль намерен не допустить эскалации.
Иран в ночь на 14 апреля атаковал Израиль ракетами и беспилотниками-камикадзе Shahed. Операция стала ответом на обстрел консульства исламской республики в Дамаске в начале месяца, сообщает «Радиоточка НСН».
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