В Госдуме назвали сроки проведения референдума о присоединении Южной Осетии к России
Референдум о вхождении Южной Осетии в состав России может пройти в мае-июне, считает первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий. Об этом парламентарий заявил в беседе с ТАСС.
Ранее президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, что республика в ближайшее время предпримет юридические шаги для вхождения в состав России, напоминает Ura.ru. Спикер южноосетинского парламента Алан Тадтаев сообщил, что в скором времени состоится референдум, на котором будет рассмотрен этот вопрос, отмечает РИА ФАН.
По словам Водолацкого, сроки проведения референдума станут понятны уже к 10 апреля, когда в Южной Осетии будут проходить президентские выборы.
«После выборов, приведения к присяге президента, он проведет эту процедуру. Я думаю, что она займет не много времени — май-июнь», — подчеркнул депутат.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,8 млн+20 145 / сут.
Умерли
368 тыс.+352 / сут.
Выздоровели
16,8 млн+51 085 / сут.
- Китай введет ответные санкции против ряда американских чиновников
- В Словакии допустили покупку российского газа за рубли
- Комик Крис Рок впервые прокомментировал инцидент с Уиллом Смитом на «Оскаре»
- Российская армия уничтожила базы горючего в Днепре, Лисичанске и Чугуеве
- Росгвардия задержала под Киевом высокопоставленного сотрудника СБУ
- Мисуркин ушел из отряда космонавтов «Роскосмоса»
- В Германии возмутились планам по сокращению производства мяса в стране
- В МВФ заявили о возможном ослаблении влияния доллара из-за антироссийских санкций
- В Госдуме назвали сроки проведения референдума о присоединении Южной Осетии к России
- Посольство Словении в Киеве лишили флага из-за его сходства с триколором РФ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru