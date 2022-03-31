В Госдуме назвали сроки проведения референдума о присоединении Южной Осетии к России

Референдум о вхождении Южной Осетии в состав России может пройти в мае-июне, считает первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий. Об этом парламентарий заявил в беседе с ТАСС.

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Ранее президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, что республика в ближайшее время предпримет юридические шаги для вхождения в состав России, напоминает Ura.ru. Спикер южноосетинского парламента Алан Тадтаев сообщил, что в скором времени состоится референдум, на котором будет рассмотрен этот вопрос, отмечает РИА ФАН.

По словам Водолацкого, сроки проведения референдума станут понятны уже к 10 апреля, когда в Южной Осетии будут проходить президентские выборы.

«После выборов, приведения к присяге президента, он проведет эту процедуру. Я думаю, что она займет не много времени — май-июнь», — подчеркнул депутат.

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ФОТО: Военнослужащие Южной Осетии. Фото с сайта novorosinform.org
ТЕГИ:ГосдумаРеферендумРоссияЮжная Осетия
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