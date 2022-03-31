В Госдуме назвали сроки проведения референдума о присоединении Южной Осетии к России

Ранее президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, что республика в ближайшее время предпримет юридические шаги для вхождения в состав России, напоминает Ura.ru. Спикер южноосетинского парламента Алан Тадтаев сообщил, что в скором времени состоится референдум, на котором будет рассмотрен этот вопрос, отмечает РИА ФАН.

По словам Водолацкого, сроки проведения референдума станут понятны уже к 10 апреля, когда в Южной Осетии будут проходить президентские выборы.

«После выборов, приведения к присяге президента, он проведет эту процедуру. Я думаю, что она займет не много времени — май-июнь», — подчеркнул депутат.

