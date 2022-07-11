В Госдуме назвали шизофреническим бредом предложение Валенса о «расчленении» России

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий считает, что в Варшаве спят и видят, как бы ослабить Россию. Так он отреагировал на предложение экс-президента Польши Леха Валенса, который предложил поднять восстание в России.

«Силенок-то где вам взять на это? Полный шизофренический бред. Или Валенса решил поучаствовать в конкурсе на главного американского лизоблюда? Он тут же дает индульгенцию США, Европе и НАТО на «расширение зоны своего влияния», так как они, мол, идут «демократическим» путем», - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.

Политик припомнил, как западные страны насаждали в Ираке, Ливии, Сирии, Афганистане, Украине. Снабжали эти страны оружием и устраивали государственные перевороты. Слуцкий отметил, что подобный сценарий в России невозможен.

«А восстание могут вполне устроить… Только скорее замерзшие граждане в Варшаве, в Брюсселе или других европейских городах, когда цены на топливо этой зимой из-за бездарной антироссийской политики таких вот валенс пробьют потолок», - резюмировал депутат.

Ранее сообщалось, что Валенса заявил о необходимости «поднять восстание» 60 народов, тем самым раздробить Россию и сократить численность населения страны до 50 миллионов человек. Валенса признал, что страны Запада заинтересованы в расширении сферы своего влияния с помощью таких инструментов, как Североатлантический альянс и Евросоюз.

