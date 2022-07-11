В Госдуме назвали шизофреническим бредом предложение Валенса о «расчленении» России
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий считает, что в Варшаве спят и видят, как бы ослабить Россию. Так он отреагировал на предложение экс-президента Польши Леха Валенса, который предложил поднять восстание в России.
«Силенок-то где вам взять на это? Полный шизофренический бред. Или Валенса решил поучаствовать в конкурсе на главного американского лизоблюда? Он тут же дает индульгенцию США, Европе и НАТО на «расширение зоны своего влияния», так как они, мол, идут «демократическим» путем», - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.
Политик припомнил, как западные страны насаждали в Ираке, Ливии, Сирии, Афганистане, Украине. Снабжали эти страны оружием и устраивали государственные перевороты. Слуцкий отметил, что подобный сценарий в России невозможен.
«А восстание могут вполне устроить… Только скорее замерзшие граждане в Варшаве, в Брюсселе или других европейских городах, когда цены на топливо этой зимой из-за бездарной антироссийской политики таких вот валенс пробьют потолок», - резюмировал депутат.
Ранее сообщалось, что Валенса заявил о необходимости «поднять восстание» 60 народов, тем самым раздробить Россию и сократить численность населения страны до 50 миллионов человек. Валенса признал, что страны Запада заинтересованы в расширении сферы своего влияния с помощью таких инструментов, как Североатлантический альянс и Евросоюз.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,5 млн+3 097 / сут.
Умерли
382 тыс.+38 / сут.
Выздоровели
17,9 млн+2 296 / сут.
- ВС России уничтожили «Калибрами» хранилище с боеприпасами для РСЗО HIMARS
- Путин и Лукашенко обсудили возможные совместные шаги на фоне блокады Калининграда
- «АвтоВАЗ» возобновит производство Lada Granta Cross
- В Центробанке заявили об отсутствии предпосылок для дефляции
- Алиханов опроверг расширение санкций на транзит в Калининград
- Госдума проведет внеочередное заседание 15 июля
- В Калининграде предложили запретить движение товаров между Россией и Прибалтикой
- В Госдуме назвали шизофреническим бредом предложение Валенса о «расчленении» России
- Власти Запорожья: Совершивший покушение на главу администрации Мелитопольского района ликвидирован
- Фильм Бекмамбетова «Особо опасен» неожиданно вошел в топ-10 на Netflix
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru