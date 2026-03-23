Михалков заявил, что премию «Бриллиантовая бабочка» в 2026 году вручат в Москве
23 марта 202618:57
Вручение Открытой Евразийской кинопремии «Бриллиантовая бабочка» в 2026 году пройдёт в Москве. Как пишет ТАСС об этом заявил народный артист РСФСР Никита Михалков.
По его словам, решение провести вторую церемонию кинопремии в России было принято оргкомитетом Евразийской киноакадемии и российскими властями.
«В Москве - в городе, с которого и начался путь «Бриллиантовой бабочки», - добавил кинорежиссёр.
Ранее лучшим фильмом на Открытой Евразийской кинопремии «Бриллиантовая бабочка» в 2025 году назвали китайскую картину «Против течения», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
