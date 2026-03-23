Режиссер Валерий Фокин стал лауреатом премии «Хрустальная Турандот»

Лауреатом юбилейной театральной премии «Хрустальная Турандот» в номинации «За честь и достоинство» стал народный артист РФ, режиссёр Валерий Фокин. Как пишет ТАСС, об этом заявил создатель премии, режиссёр и продюсер Борис Беленький.

По его словам, Фокин, отметивший в 2026 году 80-летие, несмотря на возраст «трудится блестяще».

«Совсем недавно он поставил спектакль в Театре Наций - «Обыкновенная смерть» по Льву Толстому. Невероятно достойный лауреат», - отметил он.

Беленький также добавил, что юбилейная, 35-я церемония вручения премии «Хрустальная Турандот» состоится на территории музея-заповедника «Архангельское» 29 июня.

Ранее фильм «Август» режиссеров Никиты Высоцкого и Ильи Лебедева получил главный приз премии «Золотой орел», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КультураТеатрПремияРежиссер

Горячие новости

Все новости

партнеры