Режиссер Валерий Фокин стал лауреатом премии «Хрустальная Турандот»
Лауреатом юбилейной театральной премии «Хрустальная Турандот» в номинации «За честь и достоинство» стал народный артист РФ, режиссёр Валерий Фокин. Как пишет ТАСС, об этом заявил создатель премии, режиссёр и продюсер Борис Беленький.
По его словам, Фокин, отметивший в 2026 году 80-летие, несмотря на возраст «трудится блестяще».
«Совсем недавно он поставил спектакль в Театре Наций - «Обыкновенная смерть» по Льву Толстому. Невероятно достойный лауреат», - отметил он.
Беленький также добавил, что юбилейная, 35-я церемония вручения премии «Хрустальная Турандот» состоится на территории музея-заповедника «Архангельское» 29 июня.
Ранее фильм «Август» режиссеров Никиты Высоцкого и Ильи Лебедева получил главный приз премии «Золотой орел», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
