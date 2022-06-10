В Госдуме назвали новые антироссийские санкции Киева цинизмом и трусостью

Новые санкции Украины в отношении России — «глупый поступок» Киева, который поражает своим «лицемерием, цинизмом, подлостью и трусостью». Об этом заявил Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости.

Зеленский ввёл санкции против Путина, Пескова и Шойгу

Накануне президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении ограничений против российских властей, в том числе президента России Владимира Путина, напоминает РИА ФАН. Кроме того, Киев ввел ограничения в отношении руководителей 236 российских вузов, пишет Ura.ru.

«Это глупый поступок. Зеленский еще недавно заявлял, что хочет встретиться с президентом России, сесть за стол переговоров, и тут же вводит санкции в отношении первых лиц нашего государства, с которыми хотел встретиться. Зеленский загнал себя в угол и показал, что не заинтересован в урегулировании ситуации на Украине», — считает Шеремет.

По мнению депутата, таким образом в Киеве «отрезают все пути для ведения конструктивного диалога с Россией». Однако Москву не запугать ограничениями: антироссийские санкции за последние восемь лет не принесли никакого результата.

«Наша страна умеет держать любой удар», — добавил Шеремет.

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Фото: facebook.com/kyivcity.gov.ua
ТЕГИ:ГосдумаСанкции Против РоссииУкраина
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