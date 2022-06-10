В Госдуме назвали новые антироссийские санкции Киева цинизмом и трусостью
Новые санкции Украины в отношении России — «глупый поступок» Киева, который поражает своим «лицемерием, цинизмом, подлостью и трусостью». Об этом заявил Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении ограничений против российских властей, в том числе президента России Владимира Путина, напоминает РИА ФАН. Кроме того, Киев ввел ограничения в отношении руководителей 236 российских вузов, пишет Ura.ru.
«Это глупый поступок. Зеленский еще недавно заявлял, что хочет встретиться с президентом России, сесть за стол переговоров, и тут же вводит санкции в отношении первых лиц нашего государства, с которыми хотел встретиться. Зеленский загнал себя в угол и показал, что не заинтересован в урегулировании ситуации на Украине», — считает Шеремет.
По мнению депутата, таким образом в Киеве «отрезают все пути для ведения конструктивного диалога с Россией». Однако Москву не запугать ограничениями: антироссийские санкции за последние восемь лет не принесли никакого результата.
«Наша страна умеет держать любой удар», — добавил Шеремет.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,4 млн+3 774 / сут.
Умерли
380 тыс.+77 / сут.
Выздоровели
17,8 млн+4 297 / сут.
- Власти Крыма заявили о получении регионом статуса транзитной территории
- Названа средняя стоимость проезда по автомобильному мосту Благовещенск-Хэйхэ
- Россияне смогут оплачивать экскурсии за границей заранее и в рублях
- СМИ: Украинские корабли утилизируют после завершения спецоперации
- В Госдуме назвали новые антироссийские санкции Киева цинизмом и трусостью
- Эксперты ВОЗ планируют детально изучить происхождение COVID-19
- СМИ предупредили Европу о «месяцах несчастья» из-за экономических проблем
- Финляндия построит заграждения на границе с Россией
- В офисе Зеленского рассказали, сколько солдат страна теряет ежедневно
- В России открыт первый автомобильный мост в Китай
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru