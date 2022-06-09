Зеленский ввёл санкции против Путина, Пескова и Шойгу
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о вводе персональных санкций в отношении своего российского коллеги Владимира Путина, сообщает пресс-служба украинского лидера.
Также ограничения вводятся в отношении пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, премьер-министра РФ Михаила Мишустина, министра обороны РФ Сергея Шойгу, министра иностранных дел Сергея Лаврова и главы МВД РФ Владимира Колокольцева, секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева.
Кроме того, в чёрный список попали глава аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко, первый вице-премьер Андрей Белоусов, вице-премьеров Татьяна Голикова и Марата Хуснуллина.
Также санкции введены против 236 российских вузов, в том числе МГУ, ВШЭ и РАНХиГС, а также в отношении ряда ректоров вузов России.
Ранее заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский заявил, что Евросоюз начал разрабатывать новый пакет санкций против Российской Федерации.
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