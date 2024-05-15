В Госдуме назвали идеальную песню для выступления Блинкена в киевском баре
Госсекретарю США Энтони Блинкену стоило бы спеть в киевском баре песню Highway to Hell группы AC/DC, заявил депутат Госдумы Алексей Говырин.
Ранее Блинкен в ходе своего визита на Украину спел в одном из заведений Киева композицию канадского музыканта Нила Янга Rockin' in the Free World.
«Лучше бы Блинкен спел легендарный хит AC/DC Highway to Hell. Как раз туда — в ад — США и ведут Украину», — заявил Говырин в разговоре с NEWS.ru.
Депутат также добавила, что союзникам Киева следовало бы направлять деньги не на оборону Украины, а на поддержку экологии страны.
Сенатор США от штата Флорида Рик Скотт в соцсетях подверг критике американского госсекретаря Энтони Блинкена за его выступление в баре в Киеве. Законодателя возмутило, что пока американцы проводят свой 221-й день в заложниках ХАМАС в Газе, глава Госдепа «едет на выступление на Украину в поездку, финансируемую налогоплательщиками», напоминает «Радиоточка НСН».
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