Ранее Блинкен в ходе своего визита на Украину спел в одном из заведений Киева композицию канадского музыканта Нила Янга Rockin' in the Free World.

«Лучше бы Блинкен спел легендарный хит AC/DC Highway to Hell. Как раз туда — в ад — США и ведут Украину», — заявил Говырин в разговоре с NEWS.ru.

Депутат также добавила, что союзникам Киева следовало бы направлять деньги не на оборону Украины, а на поддержку экологии страны.

Сенатор США от штата Флорида Рик Скотт в соцсетях подверг критике американского госсекретаря Энтони Блинкена за его выступление в баре в Киеве. Законодателя возмутило, что пока американцы проводят свой 221-й день в заложниках ХАМАС в Газе, глава Госдепа «едет на выступление на Украину в поездку, финансируемую налогоплательщиками», напоминает «Радиоточка НСН».

