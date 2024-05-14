Кулеба и Блинкен встретились в киевской пиццерии
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и государственный секретарь США Энтони Блинкен встретились за ланчем в одной из киевских пиццерий. Об этом сообщает украинский телеканал Freedom.
Что обсуждали политики в ходе переговоров не уточняется.
Как сообщает ТАСС, Блинкен прибыл в Киев 14 мая с целью обсудить с президентом Украины Владимиром Зеленским ситуацию на поле боя, а также вопросы оказания военной поддержки.
Ранее военный эксперт Алексей Леонков заявил, что визит Блинкена в Киев связан с неудачами Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронте, пишут «Известия».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru