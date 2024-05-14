Кулеба и Блинкен встретились в киевской пиццерии

Что обсуждали политики в ходе переговоров не уточняется.

Как сообщает ТАСС, Блинкен прибыл в Киев 14 мая с целью обсудить с президентом Украины Владимиром Зеленским ситуацию на поле боя, а также вопросы оказания военной поддержки.

Ранее военный эксперт Алексей Леонков заявил, что визит Блинкена в Киев связан с неудачами Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронте, пишут «Известия».

