В Госдуме назвали дату заседания рабочей группы по Конституции

Напомним, общероссийское голосование по поправкам в Конституцию проходило с 25 июня по 1 июля. В результате за их принятие проголосовали 77,92%, против — 21,27%.

Кстати, накануне председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец заявила, что направила президенту Владимиру Путину предложение перенести празднование Дня России с 12 июня на 1 июля – на день окончания голосования по поправкам к Конституции РФ, отмечает телеканал 360.

В Кремле, в свою очередь, отметили, что пока не обсуждали эту идею.

«Это новое предложение. Каких-либо обсуждений на этот счёт в Кремле не ведётся», — цитирует официального представителя Кремля RT.

