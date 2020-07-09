В Госдуме назвали дату заседания рабочей группы по Конституции
Новое заседание рабочей группы по поправкам в Конституцию должно состояться 30 июля. Эту дату озвучил сопредседатель группы, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
Предыдущее заседание, первое после одобрения поправок на общероссийском голосовании, состоялось 3 июля. Выступая на нем, Владимир Путин предложил рабочей группе продолжить работу. По мнению главы государства, она может заняться мониторингом реализации положений основного закона.
Напомним, общероссийское голосование по поправкам в Конституцию проходило с 25 июня по 1 июля. В результате за их принятие проголосовали 77,92%, против — 21,27%.
Кстати, накануне председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец заявила, что направила президенту Владимиру Путину предложение перенести празднование Дня России с 12 июня на 1 июля – на день окончания голосования по поправкам к Конституции РФ, отмечает телеканал 360.
В Кремле, в свою очередь, отметили, что пока не обсуждали эту идею.
«Это новое предложение. Каких-либо обсуждений на этот счёт в Кремле не ведётся», — цитирует официального представителя Кремля RT.
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