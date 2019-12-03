В Госдуме возмущены заморозкой военных пенсий
Депутат в интервью НСН предложил платить пенсии военным за счет доходов нефтяников.
Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении «заморозки» ежегодного увеличения военных пенсий на 2%. На этот раз до 2021 года. Таким образом, согласно документу, размер действующих выплат будет сохраняться в объеме 73,68%.
Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в эфире НСН назвал подобное положение дел открытым использованием офицерской чести. По его мнению, такими действиями государство лишь показывает свое реальное отношение к российской армии.
«Если военные пенсионеры в России когда-либо и окажутся в бедственном положении, то об этом никто не узнает. На улицы они выходить с протянутой рукой не будут в силу своего воспитания и преданности присяге. Это терпеливые люди, которые молча выполняли свой долг даже при задержке зарплат на полгода и более в «лихие 90-ые». Чиновники именно это и используют. А военные привыкли, что стране они нужны, только когда становится горячо. У нас главное, чтобы у господ в белых рубашках все было хорошо», – рассказывает Шерин.
Зампред уверяет, что необходимые 2% – это 10 миллиардов рублей, которые доступны в масштабах нашей страны. Более того, он предлагает обеспечить военных пенсионеров на счет нефтяных компаний.
«У нас 90 миллиардов рублей ежегодно выделяются на оплату выпадающих доходов пяти крупнейшим нефтяным компаниям. Наша страна не оккупирована в отличие от Сирии, у которой нефть воруют американцы. Эти организации добывают нефть на нашей же территории и получают компенсацию за выпадающие доходы, хотя можно было 9 лет индексировать пенсии тем, кто выполнил свой долг и обеспечил возможность мирно добывать нефть», - отметил эксперт.
Депутат отметил, что помимо полагаемого ежегодного увеличения пенсий на 2%, военных пенсионеров также лишили полноценной индексации выплат в грядущем году.
«Помимо тех двух процентов, которые должны постепенно вернуть пенсию военных к установленным ста процентам, необходимо проводить индексацию выплат на 3%. Эта цифра – уровень инфляции, которую правительство установило на 2020 год. Гражданским пенсионерам, и я очень рад за это, с 1 января 2020 года будет проиндексирована пенсия на 6,6 %. А военным – на 3%. Только гражданским – с 1 января, а военным – с 1 октября, то есть за три месяца до конца года. Такая ситуация мне непонятна», – делится Шерин.
Ранее НСН писала, что еще в минувшем октябре военное довольствие должны были увеличить на 4,3%. Об этом заявлял президент России Владимир Путин.
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