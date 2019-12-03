В Госдуме возмущены заморозкой военных пенсий

Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении «заморозки» ежегодного увеличения военных пенсий на 2%. На этот раз до 2021 года. Таким образом, согласно документу, размер действующих выплат будет сохраняться в объеме 73,68%.

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в эфире НСН назвал подобное положение дел открытым использованием офицерской чести. По его мнению, такими действиями государство лишь показывает свое реальное отношение к российской армии.

«Если военные пенсионеры в России когда-либо и окажутся в бедственном положении, то об этом никто не узнает. На улицы они выходить с протянутой рукой не будут в силу своего воспитания и преданности присяге. Это терпеливые люди, которые молча выполняли свой долг даже при задержке зарплат на полгода и более в «лихие 90-ые». Чиновники именно это и используют. А военные привыкли, что стране они нужны, только когда становится горячо. У нас главное, чтобы у господ в белых рубашках все было хорошо», – рассказывает Шерин.