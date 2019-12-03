Путин заморозил пенсии военным

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о продлении до 2021 года заморозки денежного довольствия для расчета военных пенсий. Ранее их объем ежегодно рос на два процента. Соответствующий документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, пишут Известия.

Проясняется, что согласно закону до 1 января 2021 года размер действующих выплат, который учитывается для исчисления пенсии, будет сохраняться в объеме 73,68%, уточняет Утро.ру.

Зaкон о пенсионном обеспечении военнослужaщих предусмaтривaл ежегодное увеличение рaзмерa денежного пособия, который учитывaлся при исчислении пенсии. Он должен был постепенно увеличиться с 54% в 2012 году до 100%, сообщaет Ura.ru.

Ранее НСН писала, что военные пенсии в 2019 году должны были вырасти на 6,3%. Об этом в октябре прошлого года рассказал президент России Владимир Путин. По его словам, с 1 октября 2019 года планировалось увеличить военное довольствие военнослужащих на 4,3%.

