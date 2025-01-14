В Госдуме хотят распределить между россиянами доходы от ресурсов

В Госдуму внесен проект закона, который предполагает, что доходы от экспорта нефти, газа и полезных ископаемых будут распределяться между россиянами, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на инициативу члена комитета по государственному строительству и законодательству Анжелики Глазковой.

Парламентарий предложила создать Фонд социальной справедливости. Как ожидается, он начнет работать с 1 января 2026 года. Предполагается, что каждый квартал граждане будут получать выплату за счет доходов от экспорта природных ископаемых. Речь идет о россиянах, имеющих трудовой стаж как минимум 15 лет.

Депутат указала, что подобная практика существует на Аляске с 1976 года, где на счета граждан поступают выплаты от 25% доходов от продажи ресурсов за рубеж.

В правительстве считают законопроект избыточным, указав, что предлагаемый механизм приведет к ускоренному исчерпанию таких средств и резко снизит возможности федерального бюджета реагировать на непредвиденные проблемы.

Ранее экс-советник Пентагона заявил, что Запад пытается завладеть ресурсами России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

