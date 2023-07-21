Экс-советник Пентагона заявил, что Запад пытается завладеть ресурсами России

По его словам, элиты Запада давно запустили в Европейском союзе план по уничтожению идентичности народов, и теперь собираются реализовать его в РФ. Эксперт считает, что российский президент Владимир Путин будет сражаться до последнего, чтобы страна не повторила судьбу Западной Европы.

Экс-советник указал, что подчинение крупнейшей страны мира сулит большую выгоду для глобальных элит.

Ранее Макгрегор заявил, что Россия, Китай и Индия подняли бунт против США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

