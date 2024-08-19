Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал киевский режим террористическим. Об этом министр заявил в беседе с Известиями.

По словам Лаврова, для Москвы «абсолютно ясно», что украинский режим является нацистским и террористическим.

«Режим, который изначально был создан в результате государственного переворота, организованного при прямой поддержке Соединенных Штатов», — указал дипломат.

При этом Лавров подчеркнул, что механизм принятия решения о статусе Украины как террористического государства в международных организациях требует согласия. Однако вето Запада в Совете безопасности ООН не позволит продвигать решения, противоречащие интересам «марионеток в Киеве».

Ранее директор ФСБ Александр Бортников назвал террористической атакой действия украинской стороны в Курской области, напоминает RT.

