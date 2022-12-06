Блинкен: США намерены помочь вернуть Украине потерянные территории

«Наш фокус заключается в продолжении текущих действий, чтобы обеспечить Украину необходимым для защиты… возвращения территории, которая была занята, начиная с 24 февраля», — указал глава Госдепа.

Кроме того, Блинкен отметил, что Украине необходима не только военная, но и экономическая и гуманитарная помощь, пишет Ura.ru.

При этом госсекретарь не стал прямо отвечать на вопрос, сможет ли Киев «вернуть Крым». По словам Блинкена, украинцы сами решают, «куда они хотят идти и когда», отмечает телеканал «360». При этом Украина принимает решения при поддержке США и «десятка стран по миру».

