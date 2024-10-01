В Госдепе заявили о праве Украины бить по России своим оружием

Украина не нуждается в разрешении США на удары ВСУ вглубь России, если Киев использует свое оружие. Об этом заявил на брифинге представитель американского Государственного департамента Мэтью Миллер.

По его словам, Украина прежде всего «суверенная страна».

«Украине не нужно наше разрешение, чтобы наносить ответные удары по российским целям... Она может использовать оружие, которое производит самостоятельно», — указал представитель Госдепа.

Как отметил Миллер, у ВСУ имеется «огромное количество материалов для самообороны» для атак по объектам в РФ.

Между тем СМИ сообщили, что Вашингтон все еще обсуждает возможность дать разрешение на удары ВСУ американским оружием вглубь России. При этом Пентагон сомневается в том, что такой шаг поможет Киеву, пишет RT.

