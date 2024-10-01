В Госдепе заявили о праве Украины бить по России своим оружием
Украина не нуждается в разрешении США на удары ВСУ вглубь России, если Киев использует свое оружие. Об этом заявил на брифинге представитель американского Государственного департамента Мэтью Миллер.
По его словам, Украина прежде всего «суверенная страна».
«Украине не нужно наше разрешение, чтобы наносить ответные удары по российским целям... Она может использовать оружие, которое производит самостоятельно», — указал представитель Госдепа.
Как отметил Миллер, у ВСУ имеется «огромное количество материалов для самообороны» для атак по объектам в РФ.
Между тем СМИ сообщили, что Вашингтон все еще обсуждает возможность дать разрешение на удары ВСУ американским оружием вглубь России. При этом Пентагон сомневается в том, что такой шаг поможет Киеву, пишет RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ВС России освободили Крутой Яр в ДНР
- Генсек НАТО Рютте заявил о готовности работать с любым президентом США
- Путин назначил нового посла РФ в Норвегии
- В Госдепе заявили о праве Украины бить по России своим оружием
- Столтенберг: Силы НАТО достигли 500 тысяч человек в высокой готовности
- Роспотребнадзор: В России выявили семь случаев COVID-19 варианта XEC
- Летевший в Калининград Boeing 737 аварийно сел в Шереметьево
- СМИ: Актер Василий Ливанов находится в реанимации
- В Бангкоке не менее 10 детей погибли при возгорании автобуса
- Актер Василий Ливанов попал в больницу
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru