В Госдепе заявили о праве ответа на контрсанкции РФ

Государственный департамент США выразил сожаление из-за контрсанкций России, кроме того, американская сторона оставляет за собой право ответа «на любые ответные российские меры». Об этом сообщает CNN.

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По данным телеканала, представитель Госдепа назвал введенные США ограничения «пропорциональными и подходящими».

«Не в наших интересах попасть в цикл эскалации, но мы оставляем право ответить на любые ответные российские меры», — цитирует заявление РИА Новости.

Ранее министерство иностранных дел РФ опубликовало список ответных мер на санкции США, введенные 15 апреля в отношении 32 граждан и юрлиц и предусматривающие высылку десяти российских дипломатов.

В частности, Москва объявила о прекращении краткосрочных поездок сотрудников дипмиссии США, ограничила передвижение американских дипломатов по РФ, прекратила работу подконтрольных американским ведомствам фондов.

Кроме того, восьми действующим и бывшим американским чиновникам запретили въезд в Россию, а десяти дипломатам из Соединенных Штатов предложили покинуть страну.

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ТЕГИ:Российско-американские ОтношенияОтветные Санкции РоссииСанкции СШАГосударственный департамент США
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