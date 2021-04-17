В Госдепе заявили о праве ответа на контрсанкции РФ
Государственный департамент США выразил сожаление из-за контрсанкций России, кроме того, американская сторона оставляет за собой право ответа «на любые ответные российские меры». Об этом сообщает CNN.
По данным телеканала, представитель Госдепа назвал введенные США ограничения «пропорциональными и подходящими».
«Не в наших интересах попасть в цикл эскалации, но мы оставляем право ответить на любые ответные российские меры», — цитирует заявление РИА Новости.
Ранее министерство иностранных дел РФ опубликовало список ответных мер на санкции США, введенные 15 апреля в отношении 32 граждан и юрлиц и предусматривающие высылку десяти российских дипломатов.
В частности, Москва объявила о прекращении краткосрочных поездок сотрудников дипмиссии США, ограничила передвижение американских дипломатов по РФ, прекратила работу подконтрольных американским ведомствам фондов.
Кроме того, восьми действующим и бывшим американским чиновникам запретили въезд в Россию, а десяти дипломатам из Соединенных Штатов предложили покинуть страну.
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