В Госдепе заявили о новых встречах делегаций России и США

Прошедшая 10 апреля в Стамбуле российско-американская встреча продемонстрировала сохранение сторонами «конструктивного подхода». Об этом заявили пресс-службе Госдепартамента США.

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В опубликованном ведомством документе говорится, что главы делегаций посол РФ в США Александр Дарчиев и зампомощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Соната Коултер договорились провести новую встречу.

«Сроки и место проведения, а также состав участников будут определены позднее», - отмечается в заявлении.

В Госдепе напомнили, что в настоящее время Москва и Вашингтон обсуждают устранение раздражителей в двусторонних дипломатических отношениях.

Ранее власти США выразили готовность увеличить штат сотрудников посольства в Москве, с целью возобновленияить выдачи виз россиянам, сообщает «Свободная пресса».

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