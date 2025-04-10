В Госдепе заявили о новых встречах делегаций России и США
Прошедшая 10 апреля в Стамбуле российско-американская встреча продемонстрировала сохранение сторонами «конструктивного подхода». Об этом заявили пресс-службе Госдепартамента США.
В опубликованном ведомством документе говорится, что главы делегаций посол РФ в США Александр Дарчиев и зампомощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Соната Коултер договорились провести новую встречу.
«Сроки и место проведения, а также состав участников будут определены позднее», - отмечается в заявлении.
В Госдепе напомнили, что в настоящее время Москва и Вашингтон обсуждают устранение раздражителей в двусторонних дипломатических отношениях.
Ранее власти США выразили готовность увеличить штат сотрудников посольства в Москве, с целью возобновленияить выдачи виз россиянам, сообщает «Свободная пресса».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Аэрофлот» назвал причину аварийной посадки самолета в Шереметьево
- Охраннику из Нижегородской области смягчили приговор по делу об убийстве
- В ВОЗ назвали число жертв землетрясения в Мьянме
- Массовое разведение лютоволков в России назвали невозможным
- Минкульт РФ не выдал прокатное удостоверение мультфильму «Полный армагеддец»
- В рекламу энергетиков предложили включить информацию об их вреде
- Трамп повысил пошлины на товары из Китая до 145%
- Хинштейн поддержал идею установки в Курской области памятника погибшим военкорам
- Певица Суханкина обвинила экс-продюсера в неуплате вознаграждения
- Самолет рейса Москва — Денпасар сел в «Шереметьево» из-за неисправности двигателя
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru