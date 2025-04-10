В Госдепе заявили о новых встречах делегаций России и США

В опубликованном ведомством документе говорится, что главы делегаций посол РФ в США Александр Дарчиев и зампомощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Соната Коултер договорились провести новую встречу.

«Сроки и место проведения, а также состав участников будут определены позднее», - отмечается в заявлении.

В Госдепе напомнили, что в настоящее время Москва и Вашингтон обсуждают устранение раздражителей в двусторонних дипломатических отношениях.

Ранее власти США выразили готовность увеличить штат сотрудников посольства в Москве, с целью возобновленияить выдачи виз россиянам, сообщает «Свободная пресса».

