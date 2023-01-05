В Госдепе выразили надежду на соблюдение Россией принципа взаимности по числу дипломатов

«Мы рассчитываем на то же количество в Москве, что у русских в США. Это принцип взаимности, который мы рассчитываем воплощать по всему миру в наших дипломатических отношениях», — цитирует Прайса РИА Новости.

Представитель внешнеполитического ведомства указал, что Соединенные Штаты надеются увидеть прогресс в вопросе работы дипмиссий. Как отметил Прайс, Россия ограничила количество персонала в американском диппредставительстве, что сократило возможности миссии.

Кроме того, в 2021 году Москва ввела запрет на найм россиян и граждан третьих стран в посольство США. Позже Вашингтон прекратил выдачу неиммиграционных виз в посольстве в российской столице.

Ранее Нед Прайс заявил, что в ближайшие дни в РФ прибудет новый посол США Линн Трейси, пишет RT. В декабре дипломат отмечала, что намерена налаживать каналы связи между Москвой и Вашингтоном, напоминает Ura.ru.

