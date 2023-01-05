В Госдепе выразили надежду на соблюдение Россией принципа взаимности по числу дипломатов
Российских дипломатов в США больше, чем американских в РФ, и следует реализовать принцип взаимности. Об этом заявил официальный представитель Госдепа Нед Прайс.
«Мы рассчитываем на то же количество в Москве, что у русских в США. Это принцип взаимности, который мы рассчитываем воплощать по всему миру в наших дипломатических отношениях», — цитирует Прайса РИА Новости.
Представитель внешнеполитического ведомства указал, что Соединенные Штаты надеются увидеть прогресс в вопросе работы дипмиссий. Как отметил Прайс, Россия ограничила количество персонала в американском диппредставительстве, что сократило возможности миссии.
Кроме того, в 2021 году Москва ввела запрет на найм россиян и граждан третьих стран в посольство США. Позже Вашингтон прекратил выдачу неиммиграционных виз в посольстве в российской столице.
Ранее Нед Прайс заявил, что в ближайшие дни в РФ прибудет новый посол США Линн Трейси, пишет RT. В декабре дипломат отмечала, что намерена налаживать каналы связи между Москвой и Вашингтоном, напоминает Ura.ru.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,8 млн+3 328 / сут.
Умерли
394 тыс.+45 / сут.
Выздоровели
21,2 млн+4 942 / сут.
- Пригожин: Первая группа экс-заключенных завершила контракт в зоне спецоперации
- В Госдепе выразили надежду на соблюдение Россией принципа взаимности по числу дипломатов
- СМИ: Запад и Восток оказались в зависимости от Эрдогана
- Рогов сообщил о прогремевшем ночью взрыве в Мелитополе
- Вучич перечислил страны, которые отозвали признание независимости Косова
- В ШОС заявили о готовности создать условия для решения конфликта на Украине
- СМИ: один из северокорейских дронов залетел в центр Сеула
- Тайвань: расширены ограничения на экспорт товаров в Россию
- Названа причина жесткой посадки А321 в Подмосковье в 2019 году
- Вильфанд: В некоторых регионах ожидаются морозы до 53 градусов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru