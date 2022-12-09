Антонов: с 1 января США покинет группа российских дипломатов
Группа российских дипломатов, которым американский Госдепартамент предписал покинуть страну, уедет из США 1 января. Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, сообщает РИА Новости.
«Они вынуждены уехать из США в силу визовых ограничений со стороны Госдепа», — пояснил посол.
Он также добавил, что американское руководство продолжает политику по сокращению дипломатического присутствия России в стране.
Ранее в МИД РФ негативно оценили дальнейшие взаимоотношения с США, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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