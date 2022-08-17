В Госдепе считают, что шаги Китая угрожают стабильности в регионе

В Госдепе заявили, что действия Китая в отношении Тайваня угрожают стабильности в регионе. Об этом сообщает ТАСС.

В Великобритании призвали ограничить экспорт технологий в Китай

В ведомстве также уверены, что своими действиями китайские власти подорвали статус-кво Тайваня.

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) после прибытия на остров американской делегации начала проведение военных учений у берегов Тайваня.

Ранее обозреватель The Telegraph Роджер Бутль заявил, что возможный военный конфликт между КНР и США после визита спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань грозит вылиться в экономическую катастрофу, последствия которой будет ощущать весь мир.



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ФОТО: РИА Новости
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