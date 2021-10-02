Адвокат задержанного Саакашвили назвал условия освобождения политика
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили может быть освобожден только в случае помилования со стороны действующего лидера республики, либо экстрадиции на Украину. Об этом заявил адвокат политика Бека Басилая.
Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что никогда не помилует Саакашвили.
«Сегодняшнее заявление президента Зурабишвили, что она никогда не помилует Саакашвили, продиктовано правящей партией "Грузинская мечта", но завтра ситуация может измениться», — цитируют адвоката «Известия».
По мнению защитника, судьба бывшего президента зависит от политической воли. Кроме того, Басилая сообщил, что Украина пока не направляла запроса об экстрадиции Саакашвили.
Напомним, накануне Саакашвили прибыл в Грузию и был задержан правоохранителями республики. Сейчас политик находится в Руставской тюрьме, на родине ему грозит до девяти лет лишения свободы.
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