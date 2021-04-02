В Госдепе прокомментировали слова Лаврова о дне в отношениях с Москвой

Представитель внешнеполитического ведомства США Нед Прайс отреагировал на слова главы МИД России Сергея Лаврова, по словам которого, отношения между двумя странами находятся на дне, сообщает РИА Новости.

Лавров сравнил США с дворовыми хулиганами

Прайс обвинил в этом Россию. Среди претензий Вашингтона к Москве он назвал якобы российское вмешательство в выборы в 2016 и 2020 годах, обвинения в кибератаках, ситуацию на Украине, и прочие инциденты.

Представитель Госдема отметил, что именно в этом заключаются причины ухудшения отношений. «То, что у нас такие глубокие разногласия, а отношения находятся там, где они находятся, - это еще не значит, что не будет никаких областей тактического совпадения», - отметил Прайс.

Сергей Лавров дал оценку нынешним отношениям России и США. По его словам, противостояние между Москвой и Западом "достигло дна", однако "в глубине души есть надежда, что все — люди взрослые и понимают риски, которые сопряжены с нагнетанием дальнейшей напряженности», и «благоразумие возобладает».

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЛавровГосдеп США
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры