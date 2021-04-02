В Госдепе прокомментировали слова Лаврова о дне в отношениях с Москвой

Прайс обвинил в этом Россию. Среди претензий Вашингтона к Москве он назвал якобы российское вмешательство в выборы в 2016 и 2020 годах, обвинения в кибератаках, ситуацию на Украине, и прочие инциденты.

Представитель Госдема отметил, что именно в этом заключаются причины ухудшения отношений. «То, что у нас такие глубокие разногласия, а отношения находятся там, где они находятся, - это еще не значит, что не будет никаких областей тактического совпадения», - отметил Прайс.

Сергей Лавров дал оценку нынешним отношениям России и США. По его словам, противостояние между Москвой и Западом "достигло дна", однако "в глубине души есть надежда, что все — люди взрослые и понимают риски, которые сопряжены с нагнетанием дальнейшей напряженности», и «благоразумие возобладает».

