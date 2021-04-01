Лавров сравнил США с дворовыми хулиганами
Глава МИД России Сергей Лавров дал оценку нынешним отношениям России и США, сообщает РИА Новости. По его словам, противостояние между Москвой и Западом "достигло дна", однако "в глубине души есть надежда, что все — люди взрослые и понимают риски, которые сопряжены с нагнетанием дальнейшей напряженности», и «благоразумие возобладает».
Лавров заявил, что сейчас Вашингтон похож на «дворовых хулиганов, которые всех строили, наказывали, заставляли чистить ботинки, отнимали деньги», но «проходило два, три, четыре года, и маленькие пацаны подрастали и становились способными отвечать», а России в этой ситуации «даже подрастать не надо».
Напомним, отношения России и США ухудшились после того, как президент США Джо Байден в интервью ответил утвердительно на вопрос, считает ли он президента России Владимира Путина "убийцей". МИД России в свою очередь вызвал в Москву на консультации посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова.
Накануне ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в эфире НСН заявил, что Байден подставил сам себя, оскорбив Путина.
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