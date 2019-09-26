В Госдепе прокомментировали невыдачу виз российской делегации

Госдепартамент США признает свои обязательства перед ООН. Так ведомство прокомментировало отказ в выдаче виз российской делегации для поездки в Генассамблею ООН.

«Мы серьезно относимся к своим обязательствам по соглашению с штаб-квартирой ООН», — заявили РИА ФАН в американском Госдепе.

В то же время американское ведомство не конкретизировало, что стало причиной невыдачи виз российским делегатам, сославшись на конфиденциальность информации.

Ранее завкафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета рассказал в эфире НСН о возможном ответе России в новом визовом скандале с США.



