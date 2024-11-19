В Госдепе подтвердили разрешение Байдена наносить удары вглубь РФ

Американский президент Джо Байден разрешил наносить удары дальнобойным оружием по РФ, заявил помощник госсекретаря США по делам Западного полушария Брайан Николс бразильской газете O Globo.

Он отметил, что в Вашингтоне считают, что такая мера позволит Киеву получить больше «возможностей для защиты». Также в США уверены, что такой шаг якобы подтолкнет Москву к переговорам.

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Днем ранее официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер в ходе брифинга заявил, что на данный момент ведомство не может подтвердить информацию о снятии ограничений на использование дальнобойных ракет Украины для ударов по территории России.

Накануне The New York Times, ссылаясь на неназванных американских официальных лиц, сообщила, что президент США Джо Байден впервые одобрил использование Украиной американских дальнобойных ракет для нанесения ударов по российским объектам. Отмечалось, что Байден принял это решение на фоне сообщений о появлении якобы северокорейских военных в Курской области, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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