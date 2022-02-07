В Госдепе отказались комментировать информацию о планах размещения комплексов THAAD на Украине

Руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс не стал комментировать информацию о планах размещения на востоке Украины американских противоракетных комплексов THAAD (Terminal High Altitude Area Defense), передает ТАСС.

Вопрос представителю Госдепа был задан в ходе брифинга для журналистов.

Ранее в понедельник ТАСС со ссылкой на дипломатический источник сообщил, что украинские власти попросили Вашингтон развернуть в окрестностях Харькова несколько дивизионов противоракетных комплексов THAAD.

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Фото: lockheedmartin.com
ТЕГИ:Госдеп СШАСША
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