В Госдепе отказались комментировать информацию о планах размещения комплексов THAAD на Украине

Руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс не стал комментировать информацию о планах размещения на востоке Украины американских противоракетных комплексов THAAD (Terminal High Altitude Area Defense), передает ТАСС.

Вопрос представителю Госдепа был задан в ходе брифинга для журналистов.

Ранее в понедельник ТАСС со ссылкой на дипломатический источник сообщил, что украинские власти попросили Вашингтон развернуть в окрестностях Харькова несколько дивизионов противоракетных комплексов THAAD.

