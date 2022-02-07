СМИ: Украина просит США разместить под Харьковом комплексы ПРО

Украинские власти попросили Вашингтон развернуть в окрестностях Харькова несколько дивизионов противоракетных комплексов THAAD. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник. Речь идёт о противоракетном комплексе подвижного наземного базирования для высотного заатмосферного перехвата ракет средней дальности.

Радиолокационная станция AN/TPY-2, входящая в состав комплекса THAAD, имеет возможность контролировать воздушно-космическую обстановку над значительной частью Российской Федерации. Глубина такого отслеживания составляет до одной тысячи километров.

Украина за последние месяцы получила поддержку западных стран на $1,5 миллиарда. Об этом сегодня сообщил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. По его сведениям, объем поставленного в страну вооружения и военного оборудования превысил одну тысячу тонн.

Запад усилил военную поддержку Украины на фоне риторики о якобы готовящейся агрессии России.

